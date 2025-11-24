VI ZSM
Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kenneth Taylor ziet in: "Het beste medicijn is wedstrijden winnen"

Arthur
bron: Voetbal International
Kenneth Taylor baalt
Kenneth Taylor baalt Foto: © BSR Agency

Ajax ging zaterdag pijnlijk onderuit met 1-2 tegen Excelsior. Het spel zorgde voor grote frustratie bij de supporters. Tijdens de rust klonk een duidelijk fluitconcert en in de tweede helft werd er cynisch gereageerd op eenvoudige inspeelpasses. Aanvoerder Kenneth Taylor begrijpt die reacties maar al te goed.

Taylor zegt dat hij de woede van de fans kan plaatsen en noemt de huidige situatie "klote voor iedereen die van Ajax houdt". Tegenover Voetbal International laat hij weten dat de reacties logisch zijn. "Als wij zo spelen, weet je hoe het publiek daarop reageert. Dat vind ik ook niet raar."

Volgens de middenvelder moet de blik snel weer vooruit. "Dit is klote voor iedereen die van Ajax houdt. Dit is voor de hele club en alle supporters natuurlijk gewoon dramatisch. Alleen, het klinkt simpel, maar dinsdag is er weer een volgende wedstrijd en moeten we er gewoon staan."

In De Telegraaf benadrukt Taylor dat de selectie niet als excuus moet worden aangevoerd. "Dat kun je misschien zeggen, maar ik heb sowieso altijd alle vertrouwen in mijn teamgenoten. Die zal ik nooit afvallen. Maar deze start van de competitie is natuurlijk niet Ajax-waardig. We zullen dit vanaf dinsdag moeten omdraaien."

Wat daarvoor nodig is, ligt volgens hem voor de hand. "We missen vertrouwen, ja. Het beste medicijn is wedstrijden winnen en thuis tegen Excelsior móét je gewoon winnen. Dan kun je het langzamerhand weer op de rit krijgen."

Zet in op Ajax tegen Benfica!

Ajax speelt dinsdagavond in de Champions League tegen Benfica. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Menno Geelen

Geelen: "Kan ogen alsof er te veel kapiteins op het schip zijn"

0
Alex Kroes

Crisis in Amsterdam: "Ajax moet met spoed nieuwe bazen aanstellen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 13 24 34
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 13 5 24
4 Ajax 13 4 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd