Kenneth Taylor ziet in: "Het beste medicijn is wedstrijden winnen"

Ajax ging zaterdag pijnlijk onderuit met 1-2 tegen Excelsior. Het spel zorgde voor grote frustratie bij de supporters. Tijdens de rust klonk een duidelijk fluitconcert en in de tweede helft werd er cynisch gereageerd op eenvoudige inspeelpasses. Aanvoerder Kenneth Taylor begrijpt die reacties maar al te goed.

Taylor zegt dat hij de woede van de fans kan plaatsen en noemt de huidige situatie "klote voor iedereen die van Ajax houdt". Tegenover Voetbal International laat hij weten dat de reacties logisch zijn. "Als wij zo spelen, weet je hoe het publiek daarop reageert. Dat vind ik ook niet raar."

Volgens de middenvelder moet de blik snel weer vooruit. "Dit is klote voor iedereen die van Ajax houdt. Dit is voor de hele club en alle supporters natuurlijk gewoon dramatisch. Alleen, het klinkt simpel, maar dinsdag is er weer een volgende wedstrijd en moeten we er gewoon staan."

In De Telegraaf benadrukt Taylor dat de selectie niet als excuus moet worden aangevoerd. "Dat kun je misschien zeggen, maar ik heb sowieso altijd alle vertrouwen in mijn teamgenoten. Die zal ik nooit afvallen. Maar deze start van de competitie is natuurlijk niet Ajax-waardig. We zullen dit vanaf dinsdag moeten omdraaien."

Wat daarvoor nodig is, ligt volgens hem voor de hand. "We missen vertrouwen, ja. Het beste medicijn is wedstrijden winnen en thuis tegen Excelsior móét je gewoon winnen. Dan kun je het langzamerhand weer op de rit krijgen."