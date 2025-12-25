AD Voetbalpodcast
"Dat Cruijff de transferperiode gaat runnen, is vrijwel uitgesloten"
'Kenneth Taylor ziet zijn marktwaarde deze winterstop iets dalen'

Cherine
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor ziet zijn marktwaarde deze winterstop iets dalen. Volgens Transfermarkt.nl piekte de middenvelder en aanvoerder van Ajax deze zomer op 28 miljoen euro, maar nu ligt zijn waarde op 23 miljoen euro. Ondanks de daling blijft het een indrukwekkend bedrag voor de sterkhouder van Ajax.

Taylor doorliep de volledige jeugdopleiding van Ajax en is dan ook echt een kind van de club. In de jeugd speelde hij liefst 129 officiële duels, wat zijn lange betrokkenheid bij de club onderstreept.

In het eerste elftal van Ajax speelde de middenvelder inmiddels 184 wedstrijden, waarin hij 36 doelpunten maakte en 27 assists gaf. Zijn bijdrage op het middenveld is daarmee al jaren impactvol. Taylor heeft een contract bij Ajax dat doorloopt tot medio 2027.

Kenneth Taylor
