"Zelfs als Heitinga had verloren, had Ajax hem niet ontslagen"
Kenneth Taylor: "Zijn boos op elkaar geworden in de kleedkamer"

Arthur
bron: ESPN

Ajax heeft bij FC Twente opnieuw de drie punten gepakt. Na een moeizame eerste helft draaide de ploeg van trainer John Heitinga het duel na de rust volledig om. Middenvelder Kenneth Taylor blikte na afloop terug op de wedstrijd bij ESPN.

"We speelden de eerste helft niet goed," gaf Taylor toe. "Ik denk dat we een goede reactie hebben gegeven in de tweede helft. Natuurlijk hadden we de overwinning nodig, ja." Ajax had in de eerste 45 minuten moeite om het spel te maken en werd regelmatig onder druk gezet door de thuisploeg, maar wist na de pauze het roer om te gooien.

Taylor lichtte toe wat er in de kleedkamer tijdens de rust is besproken. "Eigenlijk werden we weggespeeld voor rust, maar we kwamen niet goed aan de bak. In de kleedkamer zijn we boos op elkaar geworden, misschien is dat overdreven. Er zijn geen gekke dingen gezegd, maar we hebben elkaar op scherp gezet. We komen fantastisch uit de kleedkamer en maken drie goals en winnen de wedstrijd. Wat we vandaag hebben laten zien, dat zegt wel wat."

Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
