Kenneth Vermeer duikt op bij amateurs voor 'tijdelijke spoedklus'

Kenneth Vermeer heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij PEC Zwolle. De 39-jarige doelman gaat tijdelijk aan de slag bij tweededivisionist GVVV, waar hij moet helpen bij een keepersprobleem.

De Gelderlander meldt dat de komst van Vermeer voortkomt uit een blessure bij tweede doelman Ruben van Kouwen. Trainer Gery Vink benaderde de oud-international, met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax. Technisch manager Rob de Boer bevestigt dat de deal al enige tijd in de maak was. "De komst van Vermeer speelde al wat langer, maar het is de laatste dagen snel gegaan", legt hij uit. "Vanmiddag is hij in Nederland geland. Kenneth meldde zich daarna bij ons en gaf aan meteen mee te willen trainen. En hij is nog steeds fit, dus dat is geen probleem."

Vermeer zal zaterdag al op de bank plaatsnemen in de seizoensopener tegen Barendrecht. Elber Evora blijft eerste doelman, maar Vermeer is speelgerechtigd. "Ik heb hem vorige week al overgeschreven", zegt De Boer. Wel is de samenwerking tijdelijk. "Als Ruben van Kouwen over vijf weken weer fit is, zit het er voor Kenneth weer op bij GVVV. Zo is dat afgesproken. Hij is gestopt met voetbal en heeft ook geen behoefte meer om een heel seizoen mee te draaien. Maar voor ons is dit een geweldige oplossing."

Voor Vermeer wordt het zijn eerste avontuur in het amateurvoetbal. De ervaren keeper speelde eerder voor onder meer Ajax, Feyenoord, Willem II, Club Brugge, LAFC, Cincinnati en PEC Zwolle.