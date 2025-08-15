Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Kenneth Vermeer duikt op bij amateurs voor 'tijdelijke spoedklus'

Amber
bron: De Gelderlander
Kenneth Vermeer bij PEC Zwolle
Kenneth Vermeer bij PEC Zwolle Foto: © BSR Agency

Kenneth Vermeer heeft een nieuwe club gevonden na zijn vertrek bij PEC Zwolle. De 39-jarige doelman gaat tijdelijk aan de slag bij tweededivisionist GVVV, waar hij moet helpen bij een keepersprobleem.

De Gelderlander meldt dat de komst van Vermeer voortkomt uit een blessure bij tweede doelman Ruben van Kouwen. Trainer Gery Vink benaderde de oud-international, met wie hij eerder samenwerkte bij Ajax. Technisch manager Rob de Boer bevestigt dat de deal al enige tijd in de maak was. "De komst van Vermeer speelde al wat langer, maar het is de laatste dagen snel gegaan", legt hij uit. "Vanmiddag is hij in Nederland geland. Kenneth meldde zich daarna bij ons en gaf aan meteen mee te willen trainen. En hij is nog steeds fit, dus dat is geen probleem."

Vermeer zal zaterdag al op de bank plaatsnemen in de seizoensopener tegen Barendrecht. Elber Evora blijft eerste doelman, maar Vermeer is speelgerechtigd. "Ik heb hem vorige week al overgeschreven", zegt De Boer. Wel is de samenwerking tijdelijk. "Als Ruben van Kouwen over vijf weken weer fit is, zit het er voor Kenneth weer op bij GVVV. Zo is dat afgesproken. Hij is gestopt met voetbal en heeft ook geen behoefte meer om een heel seizoen mee te draaien. Maar voor ons is dit een geweldige oplossing."

Voor Vermeer wordt het zijn eerste avontuur in het amateurvoetbal. De ervaren keeper speelde eerder voor onder meer Ajax, Feyenoord, Willem II, Club Brugge, LAFC, Cincinnati en PEC Zwolle.

Zet in op Ajax tegen Go Ahead Eagles!

Ajax gaat zondagmiddag op bezoek bij Go Ahead Eagles. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
John Heitinga kijkt rond in de Johan Cruijff Arena

Heitinga haakt in op geruchten: "Er zijn meerdere nummers zes"

0
Antonio Conte

Antonio Conte laat oud-Ajacied 90 minuten op de bank in oefenduel

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Mohamed Ihattaren

Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

0
Kenneth Perez rondom PSV-Ajax

Perez bekritiseert Ajax-transfers: "Burgemeester van Madurodam"

0
Cristian Willaert aan het werk bij ESPN

Willaert: "Dure kwaliteitsspeler bij Ajax, dat zit er nu niet in"

0
Wout Weghorst juicht

Samenvatting: Weghorst helpt Ajax aan drie punten tegen Telstar

0
Theo Janssen

Theo Janssen: "Niet de eerste keer dat ik in de rechtszaal zit"

0
Jan Streuer

"Hij verdient bij Ajax meer dan onze best verdienende speler"

0
Oscar Gloukh

Gloukh over oud-Ajacied: "Eén van mijn favoriete Ajax-spelers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd