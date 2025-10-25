'Kenny Tete liet Ajax schieten': "Moet denken aan mijn oude dag"

Tete: "Het gaat heel goed, ik heb hier net mijn contract verlengd." Een half jaar geleden zag de situatie er echter heel anders uit voor de oud-Ajacied. "Ik zat in mijn laatste contractjaar en had een knieblessure. Dan ga je de wereld toch wel anders bekijken, weet je. Ik klink misschien een beetje dramatisch, maar je hebt geen vastigheid, je weet niet waar je bent dan. Ik wist wel dat ik iets zou gaan vinden, maar is het ook iets dat jij ook echt wilt en waar je gelukkig bent."

Er was even contact met zijn oude club Ajax. "Er is wel een beetje geïnformeerd, maar nooit echt 'bam, we willen je'. Dus als je me niet wilt...", legt hij uit. "Als Ajax zou aankloppen, het blijft altijd speciaal. Je blijft toch fan en komt terug naar huis. Maar uiteindelijk moet je ook aan je oude dag denken. Ik ben blij waar ik nu zit, als ik vergelijk met andere jongens van mijn leeftijd. Zo bekijk ik het ook, weet je."