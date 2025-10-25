Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
'Kenny Tete liet Ajax schieten': "Moet denken aan mijn oude dag"

Arthur
bron: NOS
Kenny Tete
Kenny Tete Foto: © Pro Shots

Kenny Tete is inmiddels bezig aan zijn vijfde seizoen bij Fulham. De oud-international kreeg afgelopen zomer contact met andere clubs, maar Tete kiest voor de zekerheid van zijn huidige situatie. Dat vertelt hij aan de NOS.

Tete: "Het gaat heel goed, ik heb hier net mijn contract verlengd." Een half jaar geleden zag de situatie er echter heel anders uit voor de oud-Ajacied. "Ik zat in mijn laatste contractjaar en had een knieblessure. Dan ga je de wereld toch wel anders bekijken, weet je. Ik klink misschien een beetje dramatisch, maar je hebt geen vastigheid, je weet niet waar je bent dan. Ik wist wel dat ik iets zou gaan vinden, maar is het ook iets dat jij ook echt wilt en waar je gelukkig bent."

Er was even contact met zijn oude club Ajax. "Er is wel een beetje geïnformeerd, maar nooit echt 'bam, we willen je'. Dus als je me niet wilt...", legt hij uit. "Als Ajax zou aankloppen, het blijft altijd speciaal. Je blijft toch fan en komt terug naar huis. Maar uiteindelijk moet je ook aan je oude dag denken. Ik ben blij waar ik nu zit, als ik vergelijk met andere jongens van mijn leeftijd. Zo bekijk ik het ook, weet je."

