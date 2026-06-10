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'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"

Arthur
Kenny Tete
Kenny Tete Foto: © Pro Shots

Denzel Dumfries lijkt zich op te mogen maken voor een absolute toptransfer naar Real Madrid. De rechtervleugelverdediger van het Nederlands elftal heeft volgens Hans Kraay een indrukwekkende weg afgelegd naar de wereldtop. In gesprek met Voetbal International steekt de analist zijn bewondering voor de oud-speler van SC Heerenveen niet onder stoelen of banken. Ook komt oud-Ajacied Kenny Tete ter sprake.

Kraay wijst erop dat Dumfries gedurende zijn carrière regelmatig te maken kreeg met twijfels en concurrentie, maar zich telkens weer terug wist te knokken. Volgens hem is de aanstaande overstap naar de Spaanse grootmacht de ultieme beloning voor zijn doorzettingsvermogen.

"Het sprookje van Dumfries is nu echt compleet. Als wij samen ooit een boek over hem gaan schrijven, Simon, dan hebben we de titel alvast: Van Barendrecht tot Bernabéu. Als ik de historie van Real Madrid even heel kort mag samenvatten, gaat dat van Puskás tot Zidane en van Zidane tot Denzel. Of sla ik nu een beetje door?"

De verslaggever herinnert zich hoe Dumfries jarenlang moest vechten voor zijn plek bij Oranje. Verschillende bondscoaches kozen geregeld voor andere opties, maar telkens wist de vleugelverdediger zich terug in de basis te knokken.

"Bij Oranje is er lange tijd veel scepsis geweest. Zeker ook bij de bondscoaches, door de jaren heen. Het was Denzel erin, Denzel eruit. Dan moest Veltman er ineens in. Denzel boos. Dan gaf hij weer een beetje gas en moesten de bondscoaches opnieuw sorry zeggen. En zo ging dat met Rick Karsdorp. Met Kenny Tete. Met Hans Hateboer. Met Lutsharel Geertruida. En elke keer hebben de bondscoaches bakzeil moeten halen. Wat een vechter. Wat een winnaar."

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