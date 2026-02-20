Kenny Tete over zijn transfer bij Ajax: "Toen dacht ik: Wat?!"

Kenny Tete heeft teruggeblikt op zijn vertrek bij Ajax in de zomer van 2017. De inmiddels dertigjarige rechtsback van Fulham vertelt bij Viaplay dat hij destijds achter zijn rug om werd verkocht, al kan hij de beslissing van de club achteraf wel begrijpen.

Tete, die veertien interlands voor Oranje speelde, droeg Ajax elf jaar lang in verschillende jeugdelftallen en het eerste elftal. Toch kwam er abrupt een einde aan zijn periode in Amsterdam. "Ik wilde mijn contract niet verlengen, want ik speelde niet. En toen ging Peter Bosz opeens weg", aldus Tete.

Na het vertrek van Bosz werd Marcel Keizer aangesteld als hoofdtrainer. Kort daarna kreeg Tete een telefoontje. "Die zei toen tegen mij: Kenny, we hebben je verkocht. Volgens mij was dat aan Galatasaray. Wil je je transfer rustig afronden of ga je met Jong Ajax trainen? Toen dacht ik: Wat?! Ik kan niet nog even blijven hangen in mijn laatste contractjaar, kijken wat er komt? Of misschien komt er een frisse wind, die het wel ziet?"

Uiteindelijk vertrok Tete die zomer naar Olympique Lyon, maar de manier waarop het ging, maakte indruk. Toch ziet hij ook de zakelijke kant van het verhaal. "Uiteindelijk is Ajax ook een bedrijf, weet je. Dan pakt de club in elk geval nog iets", beseft hij. "Ik vond het wel jammer, maar het was lekker duidelijk en daar hou ik van. Niet eromheen draaien, geen poespas. Dan kan ik ook verder. Dat vond ik dus wel fijn. Op dat moment was ik natuurlijk wel verdrietig. Oké, na die elf jaar, dacht ik… Maar het is een harde wereld. Het is zakelijke beslissing geweest en zo moet ik er ook af en toe in staan. Het is wat het is."