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Kersten kritisch na Ajax: "We deden niet wat we hadden getraind"

Joram
Sam Kersten en Kasper Dolberg
Sam Kersten en Kasper Dolberg Foto: © Pro Shots

SC Heerenveen heeft zondag een punt meegenomen uit Amsterdam. De ploeg van trainer Robin Veldman keek tegen Ajax tegen een 2-0 achterstand aan, maar wist zich alsnog terug te knokken naar een 2-2 gelijkspel. Sam Kersten kan uiteindelijk leven met het resultaat.

De verdediger zag dat Heerenveen aanvankelijk moeite had om de afspraken uit te voeren. "Ik denk dat de veldbezetting niet helemaal klopte, want we hadden niet gedaan waar we voor getraind hadden", begint Kersten bij Omrop Fryslân. "Na dertig minuten hadden we dat beter opgepakt, goed er doorheen gespeeld. In de tweede helft hadden we een betere veldbezetting en minder kansen weggegeven."

Kersten was daarnaast te spreken over Maxence Rivera, die opnieuw belangrijk was voor de Friezen. De aanvaller zorgde met zijn doelpunt voor een belangrijk moment in de comeback. "Maxence is gewoon heel sterk in de één tegen één, hij heeft een neusje voor de goal. Het is lekker dat je wat meer smaak hebt, zeker op de flanken."

Na de overwinning op FC Twente en het gelijkspel in de Johan Cruijff ArenA staat de teller na twee wedstrijden op vier punten. Volgens Kersten is dat een prima start gezien het programma. "We wisten dat we een moeilijk programma hadden, vier punten is dan oké. Nu komen er weer wedstrijden aan en die moet je winnen, anders heb je er niets aan."

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