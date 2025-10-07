Keuze voor Fred Grim uitgelegd: "Staf nog verder versterken"

Fred Grim voegt zich bij de technische staf van Ajax 1 als assistent-trainer, meldt de club dinsdagmiddag. Grim (60) vervulde eerder de rol van 'Hoofd Coaching' binnen de jeugdopleiding van Ajax. Technisch directeur Alex Kroes heeft op de officiële website van Ajax uitleg gegeven over de keuze voor Grim.

Voor zijn terugkeer bij de club was de voormalig doelman van Ajax en Cambuur actief in diverse trainersfuncties bij onder meer Ajax, Sparta, Almere City, RKC, Willem II, Emmen, Jong Oranje en het Nederlands elftal.

Technisch directeur Alex Kroes: "John, Marijn en ik waren voor de technische staf op zoek naar versterking. John stelde voor om Fred Grim toe te voegen. Met Fred halen we kwaliteit en heel veel ervaring erbij, dagelijks op het veld en op de bank bij wedstrijden. We willen de staf rondom het team nog verder versterken, met als doel zowel de sportieve resultaten te verbeteren als de ontwikkeling van het spel en van de individuele spelers."