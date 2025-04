Khalid Boulahrou vreest voor Ajax: "Ik houd wel mijn hart vast"

Khalid Boulahrouz vreest voor Ajax in de Champions League komend seizoen. In het programma Rondo liet hij weten zich zorgen te maken over hoe de club het zal doen tegen topteams uit Europa. Volgens hem is Ajax op dit moment simpelweg niet op het niveau dat daar gevraagd wordt.

Ajax lijkt inmiddels hard op weg naar het kampioenschap en zal daarmee volgend seizoen weer actief zijn in de Champions League. Toch heeft Khalid Boulahrouz zijn twijfels bij die deelname. "Als je gaat kijken naar volgend seizoen, met de Champions League, dan houd ik wel mijn hart vast", zegt de oud-verdediger in Rondo.

Volgens Boulahrouz ontbreekt het Ajax aan de kwaliteit die nodig is om zich staande te houden op het hoogste Europese podium. "Ja, dat is in de Nederlandse Eredivisie, maar in Europa…", zo klinkt het, ondanks de tegenwerping van presentator Wytse van der Goot. Die wees erop dat men ook dit seizoen twijfels had bij het team van Francesco Farioli, maar dat de ploeg desondanks goed presteert.