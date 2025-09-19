AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Khalid Boulahrouz bekritiseert Ajax en PSV: "Maak hem kapot!"

Niek
Khalid Boulahrouz
Khalid Boulahrouz Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 0-2 van Internazionale, terwijl PSV een dag eerder met 0-3 onderuit ging tegen Union. Khalid Boulahrouz toonde zich in UEFA Matchday op Ziggo Sport kritisch over de prestaties van de twee Nederlandse topclubs. 

"Ik miste efficiënte en fysieke kracht bij Ajax en PSV", legt hij uit. "Inter bleef heel gemakkelijk overeind in de duels. Maar ik miste ook courage: zonder bal de tegenstander onder druk willen zetten en aan het werk zetten", aldus Boulahrouz, die zag dat de Italiaanse topclub niet eens voluit ging in Amsterdam. 

"Inter speelde op 80 procent", vervolgt hij met een pijnlijke uitspraak. "Mkhitaryan is een middenvelder van 36 jaar. Zet hem aan het werk, maak hem kapot! We weten van Dimarco dat als je hem aan het werk zet, dat hij het nog geen uur volhoudt", besluit Boulahrouz over de vleugelverdediger van de bezoekers. 

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zondagmiddag de topper tegen PSV. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Dies Janse

Janse ziet in: "Ik wist dat dit bij Ajax nog niet mogelijk was"

0
Wout Weghorst jaagt in de Johan Cruijff Arena

Weghorst gefrustreerd: "Mij wisselen? De Harry Kane van Ajax?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hans Kraay jr.

Kraay vergelijkt Ajax: "Middelmatige ploegen doen dat een kwartiertje"

0
Maccabi Tel Aviv-fans met een pyro in het uitvak van Ajax

Bewijsmateriaal teruggevonden van wangedrag rond Ajax - Maccabi

0
Danique Tolhoek

VIDEO: Ajax Vrouwen wint van Sturm Graz en gaat door in Europa

0
John Heitinga

Ajax en Heitinga krijgen complimenten: "Het plan klopte wel"

0
Valentijn Driessen

Driessen gaat niet mee met Heitinga: "Natuurlijk wel een thema"

0
De Vrij en Dumfries met Inter in de Champions League

Dumfries kreeg beuk van Ajacied: "Ik moest er wel even om lachen"

0
Wim Kieft

Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 5 10 15
2 PSV 5 9 12
3 Ajax 5 6 11
4 AZ 4 5 10
5 NEC Nijmegen 5 8 9
6 FC Utrecht 5 7 9
7 FC Groningen 5 1 9
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd