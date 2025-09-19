Khalid Boulahrouz bekritiseert Ajax en PSV: "Maak hem kapot!"

Ajax verloor woensdagavond in de Johan Cruijff Arena met 0-2 van Internazionale, terwijl PSV een dag eerder met 0-3 onderuit ging tegen Union. Khalid Boulahrouz toonde zich in UEFA Matchday op Ziggo Sport kritisch over de prestaties van de twee Nederlandse topclubs.

"Ik miste efficiënte en fysieke kracht bij Ajax en PSV", legt hij uit. "Inter bleef heel gemakkelijk overeind in de duels. Maar ik miste ook courage: zonder bal de tegenstander onder druk willen zetten en aan het werk zetten", aldus Boulahrouz, die zag dat de Italiaanse topclub niet eens voluit ging in Amsterdam.

"Inter speelde op 80 procent", vervolgt hij met een pijnlijke uitspraak. "Mkhitaryan is een middenvelder van 36 jaar. Zet hem aan het werk, maak hem kapot! We weten van Dimarco dat als je hem aan het werk zet, dat hij het nog geen uur volhoudt", besluit Boulahrouz over de vleugelverdediger van de bezoekers.