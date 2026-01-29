Khalid Boulahrouz kritisch op Ajax-speler: "Ik had hem gewisseld"

Volgens Boulahrouz zat het probleem bij Ajax vooral in de manier van spelen. "Ze kregen geen grip op de fysieke duels, in het balbezit waren ze slordig en ze konden niet tot goede aanvallen komen", analyseerde hij bij Ziggo Sport. Dat maakte de keuzes van Grim extra opvallend. "Als je dan ook nog eens je beste man aan de bal gaat wisselen en de speler met het meeste balverlies laat staan... Ik had Steur niet gewisseld, omdat hij heel belangrijk is."

De analist legde uit waarom Steur volgens hem juist onmisbaar was. "Je zag in de eerste helft dat iedereen de bal bij hem inleverde, zelfs als hij gedekt staat. Dat is een natuurlijk proces." Over Gloukh was Boulahrouz een stuk minder positief. Hij zag een groot contrast tussen beide spelers. "Hij was compleet het tegenovergestelde van Steur. Hij duelleert niet, loopt niet met z'n man mee, verliest héél veel ballen, laat heel veel momenten liggen..."

Volgens Boulahrouz had Ajax juist aanvallend andere keuzes moeten maken. "Als je een goal moet maken, moet je kijken met wie je aanvallend het best tot je recht komt. Dan zou ik Gloukh wisselen. Het was 1-1 en je moet doelpunten maken, dan zou ik ook Dolberg laten staan. Maar goed, je weet nooit wat de aanleiding daarvoor is."