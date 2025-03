Kian Fitz-Jim: "Als je me dit zes jaar geleden had verteld..."

Fitz-Jim heeft in zijn jonge carrière al de nodige ervaring opgedaan, waaronder een huurperiode bij Excelsior. De middenvelder, die nu zijn kans krijgt bij Ajax, kijkt met een positief gevoel terug op zijn tijd in Rotterdam.

Fitz-Jim speelde vorig seizoen een halfjaar op huurbasis voor Excelsior en was toen woonachtig in Rotterdam. "Voor mij bestaat er geen rivaliteit Amsterdam en Rotterdam. Ik vond de mensen daar heel vriendelijk en ik voetbalde in Kralingen. Dat vond ik een hele fijne buurt. Deed me wel een beetje denken ook aan hier (zijn wijk, red.)", zo vertelt hij aan Santos.

De Ajacied kijkt momenteel zijn ogen uit bij de club en kan zijn geluk niet op in Amsterdam. "Als je me zes jaar geleden had verteld dat ik in een kleedkamer zou zitten met spelers als Jordan Henderson, Davy Klaassen en Steven Berghuis, had ik je niet geloofd", sluit hij af.