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'Kian Fitz-Jim direct grote ster in Serie A, ster is rijzende'

Arthur
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim Foto: © Pro Shots

Kian Fitz-Jim maakt in de eerste weken bij Torino direct indruk. De voormalig middenvelder van Ajax wordt uitgebreid belicht door La Gazzetta dello Sport, dat in de 23-jarige Nederlander nu al een belangrijke kracht ziet. Vooral zijn veelzijdigheid valt op bij de Italiaanse sportkrant.

Fitz-Jim maakte eind juli de overstap van Ajax naar Torino en kwam sindsdien zowel in de beker tegen Carrarese (1-0) als in de competitie tegen AC Milan (1-2) de volledige negentig minuten in actie. Met name zijn optreden tegen Milan kon rekenen op lof. La Gazzetta spreekt van een 'multifunctionele spelverdeler' die zowel aanvallend als verdedigend zijn waarde bewijst. Tegen Milan liet Fitz-Jim volgens de Italiaanse krant beide kanten van zijn spel zien. In de openingsfase, waarin Milan veelvuldig de bal had, kwam vooral zijn rol als 'saboteur' naar voren. De middenvelder veroverde vijf keer het balbezit, onderschepte een bal, won een tackle en was in twee van zijn drie duels de sterkste.

Volgens La Gazzetta zeggen de statistieken bovendien niet alles over zijn optreden. Fitz-Jim bleef voortdurend in de buurt van de bal, dichtte ruimtes en ging de duels aan. Daarbij gebruikte de oud-Ajacied zijn fysieke kracht om de tegenstander het voetballen lastig te maken. Ook met bal maakte Fitz-Jim indruk. Tegen Milan stond hij aan de basis van drie kansen, meer dan iedere andere speler van Torino. Kort na rust leverde hij vanuit een vrije trap een gevaarlijke bal af bij de tweede paal. Saul Coco kopte de voorzet vervolgens maar net naast.

Later stuurde Fitz-Jim Alieu Njie met een fraaie steekpass aan de linkerkant weg. De aanval die daarop volgde eindigde met een schot op de paal. Even later zag de Nederlander de loopactie van Pietro Comuzzo, waarna hij hem met een fraaie stiftpass vanuit het middenveld bediende. Comuzzo schoot vervolgens over. “Drie momenten die niet tot een doelpunt leidden, maar die wel Fitz-Jims vermogen benadrukten om ruimtes en loopacties te lezen en zijn ploeggenoten zo in de best mogelijke positie te brengen om te scoren”, analyseert La Gazzetta.

Fitz-Jim kwam uiteindelijk tot 63 balcontacten en 49 succesvolle passes. Alleen Ardian Ismajli had bij Torino vaker de bal. Daarnaast zocht de middenvelder regelmatig zelf de vrije ruimte op en bleef hij volgens de krant constant bij het spel betrokken. La Gazzetta is dan ook positief over de eerste indruk die Fitz-Jim in Turijn heeft achtergelaten. Hoewel de Nederlander volgens de krant nog enkele foutjes maakte, wordt zijn optreden tegen Milan omschreven als een wedstrijd 'met inhoud'.

“Fitz-Jim meldt zich nadrukkelijk als een vaste waarde op het middenveld van Torino”, schrijft La Gazzetta. De Italiaanse krant verwacht dan ook dat de middenvelder zaterdag tegen Sassuolo opnieuw een belangrijke rol kan spelen. Zijn veelzijdigheid heeft volgens de krant 'zeker te maken met zijn opleiding bij Ajax'. Fitz-Jim doorliep de jeugdopleiding van de Amsterdamse club en kwam uiteindelijk tot 72 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij zeven keer scoorde.

Onder Francesco Farioli kreeg hij in het seizoen 2024/25 veel vertrouwen. De Italiaanse trainer maakte volgens La Gazzetta dankbaar gebruik van de dynamiek en multifunctionaliteit van Fitz-Jim op het middenveld. In dat seizoen kwam de Nederlander 44 keer in actie, met zes doelpunten en twee assists als resultaat.

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