Geschreven door Auke Kooreman 06 jan 2021 om 17:01

Jong Ajax verloor dinsdagavond de eerste wedstrijd van 2021. Met een basisdebutant en een ervaren aanvoerder aan de start lukte het de Amsterdammers niet om te scoren. De grote kansen waren nihil. Het balbezit was daarin tegen extreem, maar het scorebord versprong geen een keer aan de kant van Jong Ajax.

“Wij hadden veel de bal, maar als wij dan een enkele keer in de duels kwamen stonden wij ons mannentje. Maar met veel de bal hebben, koop je geen drie punten. Met doelpunten wel en die bleven vandaag helaas uit,” vertelt Llansana aan ESPN. “Het hele team is teleurgesteld. Wij hebben al een lange tijd niet gewonnen, maar daar moeten wij het even mee doen. Het gaat uiteindelijk allemaal om winnen. Als voetballer doe je niets liever dan van het veld aflopen met drie punten. Nu mag dat dan niet zo zijn, maar dat komt snel genoeg wel weer.” De laatste overwinning van Jong Ajax dateert inmiddels van 2 maanden geleden, toen werd gewonnen van Cambuur.

Basisdebutant Fritz-Jim liep met een dubbel gevoel van het veld af. Voor het eerst voor de camera van ESPN liet hij weten dat hij blij was met zijn basisplek, maar teleurgesteld over het resultaat. De zeventienjarige middenvelder kwam er tijdens de wedstrijd achter dat hij tegen echt volwassen kerels speelde. “Het is heel gek, maar tegelijkertijd heel leerzaam. Door op dit niveau te spelen zie je sneller in dat je nog meer moet leveren. Het tempo ligt hoog, maar het was ook veel breien en kijken waar ruimtes zijn.”

Als de jonge middenvelder de vraag krijgt over hoe kan zichzelf kan verbeteren, antwoord hij: “Ik moet gewoon vaker naar de gym gaan, minder balverlies lijden en doelgerichter een wedstrijd spelen.” Heel makkelijk gezegd, maar moeilijker gedaan. De onervaren jongen heeft zijn eerste stap gezet en zal de komende tijd nog wel meer kansen krijgen. Doordat heel veel jongens de overstap naar het eerste maken is er plaats voor Fitz-Jim. Jongens zoals Fitz-Jim profiteren daarvan: “Ik kan hier door meer wedstrijden spelen. Hoe meer wedstrijden, hoe beter voor mijn ontwikkeling.”