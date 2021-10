Geschreven door Jessica Westdijk 02 okt 2021 om 10:10

In de Keuken Kampioen Divisie wordt er per periode een prijs uitgereikt voor de beste speler en beste keeper. In beide categorieën zijn er vier kanshebbers.

In de categorie Beste speler is Jong Ajax-middenvelder Kian Fitz-Jim één van de genomineerden. De 18-jarige Fitz-Jim is een vaste waarde in het team van John Heitinga en miste tot nu toe nog geen minuut. Eind augustus verlengde Fitz-Jim zijn contract in Amsterdam tot medio 2024.

Naast Fitz-Jim zijn Thijs Dallinga (Excelsior), Patrick Pflücke (Roda JC) en Denso Kasius (FC Volendam) genomineerd. Stemmen kan via de website van de Keuken Kampioen Divisie, vergeet ook niet je stem te bevestigen.

Breng je stem uit