'Kian Fitz-Jim kan Ajax verlaten en binnenlandse transfer maken'

Kian Fitz-Jim gaat Ajax mogelijk verlaten. De middenvelder zou in de belangstelling staan van clubs uit binnen- en buitenland en zou zelfs al hebben gesproken met SC Heerenveen.

"Diverse bewegingen rondom Kian Fitz-Jim", schrijft de doorgaans goed ingelichte Osservatore op X. "De middenvelder wil minuten maken en Ajax staat open voor een vertrek. De inkomsten zijn ook wenselijk, aangezien een nieuwe nummer-zes prioriteit heeft. De interesse komt voornamelijk uit Nederland en België. SC Heerenveen is één van de clubs die kortgeleden nog een gesprek voerde."

Kian Fitz-Jim speelt sinds de zomer van 2019 voor Ajax, aangezien de club hem toen overnam van AZ. In het seizoen 2023/2024 werd hij voor een seizoen verhuurd aan Excelsior Rotterdam. In het shirt van Ajax kwam de middenvelder tot dusver tot 62 officiële wedstrijden in het eerste elftal, waarin hij zes keer wist te scoren.