Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kian Fitz-Jim kon weg op Deadline Day: "Daar wilde ik best heen"

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Kian Fitz Jim maakt gelijk namens Ajax
Kian Fitz Jim maakt gelijk namens Ajax Foto: © Pro Shots

Kian Fitz-Jim kon op Deadline Day naar de Bundesliga verkassen. Dat vertelde Fitz-Jim na het duel met AZ. De transfer kwam echter niet van de grond.

"Daar wilde ik best heen, maar daar is het niet van gekomen", laat Fitz-Jim optekenen door het Algemeen Dagblad. Welke club het is vertelt hij niet, maar wél waarom het niet lukte. "Er moest nog veel gebeuren. Er moest een speler weg bij die club. Ajax wilde me wel laten gaan. In de zomer eigenlijk ook al."

En Ajax achter zich laten blijft ook voor de speler lastig, zo gaf hij aan bij ESPN. "Dat vind ik lastig, ook omdat ik een jongen van de club ben. Ik ben zeker niet blij met mijn rol. En soms hoop je op wat meer steun. Maar goed, nu ben ik hier nog en focus ik me vol op Ajax."

"Ik hou van deze club en ben hier gewoon heel graag. (...) Ik zit voor mijn gevoel nu niet dicht tegen een basisplek aan Maar ik gooi er ook niet met de pet naar. Het hele seizoen al niet. En nu ik hier nog ben, wil ik mezelf laten zien en mijn kansen pakken met dit soort momentjes. Dat is het enige wat ik kan doen", besluit hij.

Gerelateerd:
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Gregory van der Wiel

Van der Wiel: "Niemand had door dat ik aan het verdrinken was"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kian Fitz-Jim
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez: "Hij heeft veel minder punten verzameld dan Heitinga"

0
Anco Jansen

Anco Jansen lyrisch: "Als er nu al dit soort bedragen komen..."

0
Theo Janssen

Janssen in verlegenheid gebracht bij Rondo: "Ik weet het niet"

0
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties