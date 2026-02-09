Kian Fitz-Jim kon weg op Deadline Day: "Daar wilde ik best heen"

"Daar wilde ik best heen, maar daar is het niet van gekomen", laat Fitz-Jim optekenen door het Algemeen Dagblad. Welke club het is vertelt hij niet, maar wél waarom het niet lukte. "Er moest nog veel gebeuren. Er moest een speler weg bij die club. Ajax wilde me wel laten gaan. In de zomer eigenlijk ook al."

En Ajax achter zich laten blijft ook voor de speler lastig, zo gaf hij aan bij ESPN. "Dat vind ik lastig, ook omdat ik een jongen van de club ben. Ik ben zeker niet blij met mijn rol. En soms hoop je op wat meer steun. Maar goed, nu ben ik hier nog en focus ik me vol op Ajax."

"Ik hou van deze club en ben hier gewoon heel graag. (...) Ik zit voor mijn gevoel nu niet dicht tegen een basisplek aan Maar ik gooi er ook niet met de pet naar. Het hele seizoen al niet. En nu ik hier nog ben, wil ik mezelf laten zien en mijn kansen pakken met dit soort momentjes. Dat is het enige wat ik kan doen", besluit hij.