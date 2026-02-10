Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Kian Fitz-Jim liep transfer mis: "Ajax wilde me wel laten gaan"

Kian Fitz Jim maakt gelijk namens Ajax
Kian Fitz Jim maakt gelijk namens Ajax Foto: © Pro Shots

Kian Fitz-Jim was zondagmiddag belangrijk voor Ajax door laat in de wedstrijd de gelijkmaker te scoren. Voor het duel in Alkmaar had Fitz-Jim echter ook zomaar uit Amsterdam kunnen vertrekken.

Er was namelijk interesse in de Ajacied. "Aan het einde begonnen er wel wat dingetjes te spelen", vertelt Fitz-Jim in Voetbal International. Swansea City toonde belangstelling en ook een club uit de Bundesliga was geïnteresseerd. En een stap naar Duitsland zag Fitz-Jim wel zitten. "Er waren wel wat interessante opties, één die ik ook best wel graag wilde."

"Ajax wilde me ook wel laten gaan, van de zomer ook al. Het was op de allerlaatste dag van de window. Er moesten nog veel dingen gebeuren, er moest daar nog een speler weg… Het was allemaal te kort dag, denk ik. Welke club het was, wil ik liever niet zeggen", aldus Fitz-Jim.

