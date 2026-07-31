Kian Fitz-Jim neemt afscheid van Ajax: "Voor altijd Ajacied"

Kian Fitz-Jim heeft pijn in zijn hart van zijn vertrek bij Ajax. Vrijdag werd bekend dat de middenvelder de overstap naar Torino maakt.

Na zeven seizoenen neemt Fitz-Jim afscheid van de club uit Amsterdam. "Met pijn in mijn hart verlaat ik vandaag de mooiste club van allemaal", schrijft hij in een afscheidsbericht op Instagram. "Ik wil iedereen bedanken die mij onvoorwaardelijk gesteund, geholpen en gewaardeerd heeft in deze zeven mooi jaren. Voor altijd Ajacied. Tot zien."

Fitz-Jim had nog een contract tot medio 2027, maar ruilt Ajax nu in voor Torino. Het jeugdproduct van de Amsterdammers tekent een contract voor drie seizoenen in Italië.