Kian Fitz-Jim trefzeker in bizarre overwinning Jong Oranje

Jong Oranje heeft vrijdagavond een oefenwedstrijd van de beloften van Italië gewonnen. Het duel eindigde door een late goal in 1-2. Kian Fitz-Jim speelde een dik uur en maakte de eerste Nederlandse treffer.

De ploeg van Michael Reiziger kwam halverwege de eerste helft op voorsprong in het Stadio Pierluigi Penzo Venetië. Kian Fitz-Jim liep een voorzet van Ernest Poku van dichtbij binnen. De Italianen deden na rust wat terug vanaf de penaltystip en door een rode kaart voor Ezechiel Banzuzi moest Jong Oranje het laatste halfuur met z'n tienen verder.

In de slotfase werd het daarom nog overleven en kreeg ook Lamare Bogarde nog rood. Reiziger bracht in de laatste minuut Max Bruns nog in de ploeg, maar de verdediger van FC Twente maakte daarna uit de counter na een geweldige actie van Noah Ohio de winnende 1-2.

Aanstaande dinsdag oefenen de beloften nog tegen de leeftijdsgenoten van Roemenië. Halverwege juni begin in Slowakije het EK.

Italië O21 1-2 Jong Oranje

19' Fitz-Jim 0-1

54' Esposito 1-1 (P)

90+3' Bruns 1-2

Opstelling Jong Oranje: Owusu-Oduro, Salah-Eddine (74' Bogarde), Goes, Flamingo, Asante, Proper, Banzuzi, Poku (64' Van Brederode), Fitz-Jim (64' Valente), Manhoef (64' Hansen), Emegha (74' Ohio)