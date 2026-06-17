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'Kian Fitz-Jim ziet eigen transferwaarde steeds verder dalen'

Gijs Kila
bron: Transfermarkt
Kian Fitz-Jim
Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency

Kian Fitz-Jim kwam dit seizoen maar weinig in actie voor Ajax. Dat is ook terug te zien aan zijn transferwaarde.

Transfermarkt schat de middenvelder namelijk in op een transferwaarde van 3 miljoen euro. In december was dit nog 3,5 miljoen euro en afgelopen zomer zelfs 5 miljoen euro.

Fitz-Jim kwam afgelopen seizoen tot 22 wedstrijden voor het eerste van Ajax. Hierin maakte hij 1 doelpunt, maar gaf geen enkele assist. In Amsterdam heeft hij nog een contract tot medio 2027.

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