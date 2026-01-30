Kieft adviseert Ajax: "Hij is niet goed genoeg voor die positie"

Fred Grim greep de afgelopen wedstrijden terug op veel eigen talenten en dat pakte goed uit. "Sean Steur is het grootste talent en ook Rayane Bounida, Mika Godts en Youri Baas zijn spelers met toekomst. Terwijl spits Kasper Dolberg, die beter en stabieler voor de dag komt dan in zijn eerste periode bij Ajax, voor langere tijd is vastgelegd", schrijft Kieft in zijn column in de Telegraaf. "Met veel eigen talenten reageert het Ajax-publiek ook milder op de grillige prestaties van het elftal. Dat is altijd zo geweest in Amsterdam. Voor de toekomst ziet het er allemaal niet zo slecht uit."

De analist denkt dat de Amsterdammers zich op één plek nog wel moeten versterken deze week. "Youri Regeer is niet goed genoeg voor de positie van verdedigende middenvelder", oordeelt hij. "Daar moet Ajax iemand hebben staan met veel drive, routine en leiderschapskwaliteiten. Iemand als Jordan Henderson vorig seizoen. Die was zo slecht nog niet. Het zal snel moeten gebeuren, want dinsdag sluit de transfertermijn."