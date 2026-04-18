Ajax

Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"

bron: De Telegraaf
Wim Kieft

Wim Kieft denkt dat Dick Schreuder het goed zou doen als trainer bij Ajax. Volgens de oud-profvoetballer is Schreuder als mens en trainer enorm gegroeid de afgelopen jaren en kan hij de chaos bij Ajax aan. 

"Ajax gun je hetzelfde bij de keus voor een nieuwe trainer. Weliswaar lijkt het vizier van Jordi Cruijff gericht te zijn op Spanje; NEC-trainer Dick Schreuder zou die klus ook aan kunnen in de Johan Cruijff ArenA. Zoals hij ook bij Feyenoord zou passen. Evenals Smit zal ook Schreuder de ogen op zich gericht weten bij de bekerfinale", klinkt Kieft in De Telegraaf

Schreuder maakt een zelfverzekerde indruk op Kieft. "Tegen het einde van mijn carrière bij PSV trainde Schreuder als jeugdspeler van PSV vaak mee met de eerste selectie. In die tijd begon hij al te blozen als hij iets zei. Deze week zat Schreuder bij Rondo van Ziggo Sport aan tafel met Guus Hiddink, Youri Mulder en Theo Janssen en maakte een sterke indruk."

"Hij kwam krachtig over, zei de goede dingen, hield zich verbaal knap staande, antwoordde zonder meel in de mond op vragen en pareerde kritiek eenvoudig. Schreuder heeft een duidelijke voetbalvisie en weet die goed over te brengen op zijn spelers. Bij Ajax of Feyenoord komt voor een trainer meer kijken dan bij NEC en ik geloof zeker dat Schreuder daarmee om weet te gaan. Hij heeft iets moois neergezet bij NEC", besluit Kieft. 

Steven Berghuis baalt

Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"

Oscar García langs de lijn in de Johan Cruijff Arena

Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"

Rafael van der Vaart

Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"

Ronald Koeman jr. en Jeff Hardeveld

Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"

Paul Reverson

VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit

Maher Carrizo

Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Erik ten Hag in De Grolsch Veste

FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"

Mark van Bommel

Mark van Bommel: "Gek, maar ik heb extreem veel gescoord tegen Ajax"

Wout Weghorst

Wout Weghorst krijgt transferadvies: "Die stap moet hij maken"

Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"

Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"

'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"

Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"

Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"

Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"

Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
