Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
Wim Kieft denkt dat Dick Schreuder het goed zou doen als trainer bij Ajax. Volgens de oud-profvoetballer is Schreuder als mens en trainer enorm gegroeid de afgelopen jaren en kan hij de chaos bij Ajax aan.
"Ajax gun je hetzelfde bij de keus voor een nieuwe trainer. Weliswaar lijkt het vizier van Jordi Cruijff gericht te zijn op Spanje; NEC-trainer Dick Schreuder zou die klus ook aan kunnen in de Johan Cruijff ArenA. Zoals hij ook bij Feyenoord zou passen. Evenals Smit zal ook Schreuder de ogen op zich gericht weten bij de bekerfinale", klinkt Kieft in De Telegraaf.
Schreuder maakt een zelfverzekerde indruk op Kieft. "Tegen het einde van mijn carrière bij PSV trainde Schreuder als jeugdspeler van PSV vaak mee met de eerste selectie. In die tijd begon hij al te blozen als hij iets zei. Deze week zat Schreuder bij Rondo van Ziggo Sport aan tafel met Guus Hiddink, Youri Mulder en Theo Janssen en maakte een sterke indruk."
"Hij kwam krachtig over, zei de goede dingen, hield zich verbaal knap staande, antwoordde zonder meel in de mond op vragen en pareerde kritiek eenvoudig. Schreuder heeft een duidelijke voetbalvisie en weet die goed over te brengen op zijn spelers. Bij Ajax of Feyenoord komt voor een trainer meer kijken dan bij NEC en ik geloof zeker dat Schreuder daarmee om weet te gaan. Hij heeft iets moois neergezet bij NEC", besluit Kieft.
