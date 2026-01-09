Omroep Abe
SC Heerenveen dacht aan Ajax-aanvaller: "Was niet aan de orde"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Wim Kieft eerlijk: "Ajax heeft het beter getroffen dan Feyenoord"

Joram
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © YouTube KieftJansenEgmondGijp

Ajax staat momenteel derde in de Eredivisie, met vijf punten achterstand op nummer twee Feyenoord. Dit weekend hervatten beide ploegen de competitie, en volgens Wim Kieft ligt Ajax momenteel in een gunstigere positie. Feyenoord kampt namelijk met een slechte reeks.

"Robin van Persie staat met Feyenoord vijf punten los van Ajax, maar zal toch de meeste druk ervaren", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Benieuwd in hoeverre ze tegen die druk bestand zijn in Rotterdam. Een mooie test voor Van Persie na de slechte reeks in december. Heeft hij de boel in de hand, slaan zijn werkwijze en formule nog steeds aan en komt het succes terug?"

Kieft benadrukt dat het vertrouwen van de spelers cruciaal is: "Belangrijkste is of de spelers vertrouwen houden in de werkwijze van Van Persie. De kritische geluiden hoor je vooral van de buitenwacht. Feyenoord wacht bij Heerenveen, zonder Luciano Valente, een zware start van 2026. De uitslag zal bepalend zijn voor de stemming in De Kuip.

Over Ajax schrijft Kieft: "Ajax heeft het beter getroffen met een uitwedstrijd bij het dappere Telstar. Onder Fred Grim komt het vertrouwen langzaam terug. Na een dramatische seizoenstart lijkt Ajax over het dieptepunt heen. Bij Feyenoord is dat de vraag. Gaat het fout bij Heerenveen, dan kan Ajax het gat verkleinen tot twee punten. Met dat scenario barst de strijd om plaats twee direct los tussen de klassieke grootmachten Ajax en Feyenoord. Dat is wel iets om naar uit te kijken", aldus Wim Kieft.

