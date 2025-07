Kieft: "Ajax moet dat doen om hem een eerlijke kans te bieden"

Wim Kieft voorziet een zware klus voor John Heitinga komend seizoen. Hoewel de trainer openlijk mikte op het kampioenschap, schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf dat Heitinga weinig steun heeft en voor een lastige uitdaging staat.

Heitinga gaf bij zijn eerste persmoment na zijn terugkeer aan dat hij voor het landskampioenschap wil gaan. "Maar waar moet de nieuwe hoofdtrainer vanuit gaan in deze voorbereidingsperiode?", vraagt Kieft zich. "Het is totaal onduidelijk hoe zijn selectie eruit komt te zien. Iedereen mag weg. Of het nu Kenneth Taylor, Brian Brobbey of Wout Weghorst is. Jordan Henderson is al vertrokken."

De oud-voetballer was onder de indruk van Hendersons leiderschapskwaliteiten. "Dat valt nu wel weg. Toch is het goed dat niet wordt gekozen voor een terugkeer van Dusan Tadic", stelt hij. "Ajax zal zich moeten versterken om Heitinga een eerlijke kans te bieden. Dat zal niet meevallen nu die krankzinnige salarissen verleden tijd zijn in Amsterdam. Al met al weet Heitinga niet waar hij aan toe is en wacht hem een hels karwei."

Volgens Kieft moet Heitinga nu zijn kans pakken. "Heitinga’s tweede kans bij Ajax is tevens zijn laatste. Nu moet het gebeuren. Het is zijn eigen keuze om na eerder te zijn weggestuurd juist nu terug te keren, terwijl Ajax in een moeilijke situatie zit", vertelt hij.

"Vooralsnog ontbreken alle middelen en zal hij weinig tot geen toezeggingen hebben gekregen. Toch, aan het eind van de rit zal Heitinga worden afgerekend op zijn resultaten met Ajax", aldus de ex-Oranje-international.