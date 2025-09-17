Kieft deelt gezondheidsupdate: "Brandweer takelde mij uit huis"

Oud-topvoetballer Wim Kieft heeft de afgelopen tijd een zware periode doorgemaakt. Tijdens een operatie aan zijn kunstknie liep hij een bacteriële infectie op, waardoor hij wekenlang moest revalideren. Na een lange en moeilijke strijd is er nu eindelijk positief nieuws over de oud-speler van Ajax.

Kieft vertelde in de uitzending van KieftJansenEgmondGijp over zijn ervaringen. Hij beschreef hoe slecht hij zich voelde tijdens de nachten na de operatie: "'S nachts werd ik heel slecht. Ik werd in de nacht wakker en het voelde niet goed aan. Ik had zoveel pijn dat de brandweer mij uit huis heeft getakeld. Ik ben gelijk geopereerd voor de tweede keer in een week. Dat helpt op zich niet voor het herstel."

De oud-voetballer sprak ook over de hevige pijn die hij moest doorstaan en de hallucinaties die hem daarbij overkwamen: "Ik kreeg hele zware pijnstillers. Ik lag in het bed en had zoveel pijn en vervolgens zag ik allemaal indianen met pijl en boog op me afkomen. Ook zag ik Arabieren met rode kleden om, maar ik was me van geen schuld bewust. Ook dacht ik dat er iemand onder het ziekenhuisbed zat."

Ondanks de angstige momenten voelde Kieft zich goed opgevangen door het ziekenhuispersoneel: "De mensen daar waren wel heel lief, maar je verveelt je dood op een gegeven moment. Nu ben ik in de lieftallige handen van mijn vrouw om me te verzorgen."