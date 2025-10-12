Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"

Wim Kieft ziet zichzelf niet als 'Ajacied', zo laat hij duidelijk horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp . De oud-spits, die uitkwam voor zowel de Amsterdammers als voor de Eindhovenaren, heeft naar eigen zeggen geen voorkeur.

Rob Jansen stelt in de aflevering van deze week dat Kieft een Ajacied is, waarop de oud-prof in duidelijke taal reageert. "Ik ben geen Ajacied. Ik heb bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk als Ajax, als ik heel eerlijk mag zijn", klink het.

Kieft werd in 1962 geboren in Amsterdam en maakte in 1979 zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. In vier seizoenen scoorde hij 78 keer voor de Amsterdammers, voordat hij zijn loopbaan vervolgde in Italië bij Pisa en Torino. In 1987 keerde hij terug naar Nederland om voor PSV te spelen, waar hij over twee periodes in totaal 103 doelpunten maakte in 219 wedstrijden.