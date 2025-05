Kieft duidelijk: "Inzinking begon na die zeperd tegen FC Utrecht"

Wim Kieft zag de inzinking van Ajax al vroeg aankomen, en volgens hem begon die exact op 20 april in De Galgenwaard. Toen ging Ajax met 4-0 onderuit tegen FC Utrecht. Een klap die volgens de oud-spits de Amsterdammers mentaal brak. In zijn column voor De Telegraaf wijst Kieft die wedstrijd aan als het moment waarop de titelstrijd voor Ajax begon te kantelen.

"De inzinking zag je aankomen na die zeperd tegen FC Utrecht", begint hij. "Dan wordt langzaam de druk opgevoerd, groter en groter. Als je dan wedstrijden verliest en gelijkspeelt, bij FC Groningen tweemaal op voorsprong komt en alsnog in de 99e minuut de overwinning verspeelt, en wellicht de landstitel, dan gaat dat niet in de koude kleren zitten."

Wat er sindsdien gebeurde in Amsterdam noemt Kieft een ware crisis. "Als spelers word je emotioneel alle kanten op geslingerd als je eerst een achterstand van negen punten omdraait in een voorsprong van negen punten op de ranglijst en die vervolgens volledig verspeeld in vier wedstrijden."

Hij spreekt van een 'ongekend drama' voor trainer Francesco Farioli en de Ajax-aanhang. Volgens Kieft zal het tijd kosten om dit te verwerken. "Tijd die Ajax nauwelijks meer heeft met alleen nog de wedstrijd tegen FC Twente op de rol."