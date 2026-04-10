Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"

Wim Kieft en René van der Gijp zijn niet zo onder de indruk van Maarten Paes. De nieuwe doelman van Ajax heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten.

Paes kwam in de winter over uit de Verenigde Staten, maar was de eerste wedstrijden voor Ajax lang niet foutloos. Vooral opbouwend ging het een paar keer mis voor de doelman. "Waar komt hij eigenlijk vandaan?", vraagt Kieft zich af in KieftJansenEgmondGijp. "Waar keepte hij voor Ajax? Serieus... Waar keepte hij voor Ajax? Amerika? Oh..."

De optredens van de doelman zorgen voor de nodige hilariteit aan tafel. "Hij is wel lang", aldus een cynische Kieft. "Hij kan alleen niet keepen!"