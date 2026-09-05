Kieft en Jansen schrikken van Ajax-salaris: "Ongelooflijk bedrag"

De salarissen die tegenwoordig bij de Nederlandse topclubs worden betaald, zorgen voor de nodige verbazing bij KieftEgmondJansenGijp . Aanleiding is het bedrag dat Wout Weghorst volgens De Telegraaf bij Ajax opstreek. De spits zou in Amsterdam jaarlijks 4,5 miljoen euro hebben verdiend.

Michel van Egmond brengt het bedrag ter sprake in de podcast. "Ik las in De Telegraaf dat Wout Weghorst 4,5 miljoen euro per jaar verdiende", begint hij. Wim Kieft richt zich vervolgens tot Rob Jansen, die als zaakwaarnemer zicht heeft op de ontwikkelingen binnen de Nederlandse top. "Zou dat kunnen, Rob? Het zijn ongelooflijke bedragen...", vraagt Kieft aan Jansen.

Een dergelijk salaris lijkt volgens Jansen niet snel bij Feyenoord voor te komen. "Bij Feyenoord denk ik niet", reageert Jansen. "Misschien een uitzondering hoor, maar ik betwijfel het. Ajax is met salarissen krankzinnig omhoog gegaan in het Overmars-tijdperk. En nu ook weer, als je ziet wat er gehaald is en wat er vertrokken is."