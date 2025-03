Kieft en Van der Gijp eerlijk: "Vond het wel een spits voor Ajax"

Wim Kieft en René van der Gijp begrijpen niet waarom Ajax nooit serieus werk heeft gemaakt van Vangelis Pavlidis. In de podcast KieftJansenEgmondGijp bespreken ze hun verbazing over het feit dat de Amsterdammers nooit een poging hebben gewaagd om de Griekse spits in huis te halen.

René van der Gijp ziet in Vangelis Pavlidis een spits die goed bij Ajax had gepast. "Ik vond het wel een spits voor Ajax, die Pavlidis. Goede techniek, maakte veel goals. Die speelt nu bij Benfica natuurlijk", zegt hij over de Griek, die eerder actief was voor AZ en Willem II. Wim Kieft deelt die mening. "Ja ja, zeker. Ik denk alleen dat ze nu geen kans meer maken. Hij is een betere spits dan Bas Dost", voegt de oud-Ajacied toe.

De naam van Pavlidis werd de afgelopen jaren vaker in verband gebracht met Ajax. Voormalig trainer Maurice Steijn gaf aan dat hij de Griek had aangedragen als concurrent voor Brian Brobbey. Ook Marco van Basten vond dat Ajax hem had moeten halen, terwijl ESPN-analisten Karim El Ahmadi en Mario Been zich eveneens positief uitspraken over een mogelijke transfer. Inmiddels staat Pavlidis op 20 doelpunten in 43 wedstrijden voor Benfica.