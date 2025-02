Kieft en Van der Gijp: "We moeten onze welgemeende excuses maken"

Wim Kieft en René van der Gijp hebben publiekelijk hun excuses aangeboden aan Ajax-trainer Francesco Farioli. In het programma KieftJansenEgmondGijp geven de analisten toe dat ze zich vergist hebben in de Italiaan, die Ajax verrassend naar de koppositie in de Eredivisie heeft geleid.

"Ze staan gewoon bovenaan!" roept Van der Gijp met verbazing, waarop Kieft nog even moet checken: "Wie?" Van der Gijp lacht verwonderd: "Ajax!" Na een korte stilte concludeert Kieft dat er maar één ding op zit. "We moeten toch allemaal even onze welgemeende excuses aan de heer Farioli maken."

De oud-voetballers prijzen niet alleen de resultaten, maar ook het spel van Ajax. "En ze spelen nog wel leuk ook, moet ik je zeggen. Het was wel tegen Heracles Almelo, maar toch," voegt Kieft toe. Van der Gijp vindt echter dat hij de 4-0 overwinning niet moet bagatelliseren. "PSV heeft het moeilijk tegen Willem II thuis. Kan jij wel zeggen dat het tegen Heracles is, maar je moet het maar wel gewoon doen."

De scepsis rond de aanstelling van Farioli is daarmee omgeslagen in bewondering. De Italiaan lijkt zijn criticasters te hebben overtuigd met aantrekkelijk en succesvol voetbal in Amsterdam.