Kieft: "Erehaag PSV sportief, maar tegelijk zeer pijnlijk voor Ajax"
De topper tussen Ajax en PSV staat zaterdagavond niet alleen in het teken van sportieve belangen, maar ook van een beladen moment voorafgaand aan de aftrap.
In de Johan Cruijff ArenA vormen de Amsterdammers namelijk een erehaag voor de kersverse landskampioen uit Eindhoven, een gebaar dat volgens Wim Kieft twee gezichten heeft.
Volgens Kieft is het respectvol, maar tegelijkertijd pijnlijk voor de thuisploeg. "De erehaag die Ajax vanavond in de eigen Johan Cruijff ArenA zal vormen voor kampioen PSV is een sportief gebaar. En tegelijk een pijnlijk moment voor Ajax, want het verschil op de ranglijst is drie wedstrijden voor het einde geen drie punten, maar liefst twintig meer", schrijft hij in zijn column in De Telegraaf.
De oud-international wijst bovendien op het mogelijke verdere verschil tussen beide clubs. "Als PSV nog één keer een uitdaging wil oppakken, want dat is het toch om Ajax in eigen stadion te verslaan, dan kan het gat tussen de twee clubs oplopen tot 26 punten", vervolgt Kieft.
Toch ziet Kieft ook een kleine meevaller voor Ajax, dat hoopt de schade te beperken in eigen huis. "Maar gelukkig voor de Ajacieden mist trainer Peter Bosz van PSV belangrijke spelers als Schouten, Saibari en Perisic en zal een aantal bevreesd zijn voor blessures met het oog op deelname aan het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten."
