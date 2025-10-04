Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
Kieft fileert Ajax en Heitinga: "Een pure zelfmoordtactiek"

Thomas
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft spaart Ajax niet na de pijnlijke 4-0 nederlaag tegen Olympique Marseille in de Champions League. In zijn column in De Telegraaf haalt de voormalig spits van PSV en Oranje hard uit naar het tactische plan van John Heitinga en de rol van ervaren spelers binnen de selectie. Volgens Kieft was de wedstrijd illustratief voor het verval van het Nederlandse clubvoetbal op het Europese toneel.

"Pijnlijk wat het Nederlandse voetbal in Europees verband is overkomen", opent Kieft scherp. "Eén overwinning en één gelijkspel in elf wedstrijden met slechts vier gemaakte doelpunten is net zo pijnlijk als wat Ajax over zichzelf heeft afgeroepen bij Olympique Marseille. Er was een plan, maar wel een verkeerd plan."

De analist begrijpt weinig van de gekozen speelwijze van Heitinga tegen snelle aanvallers als Paixao, Greenwood en Aubameyang. "Hoe kan je op de middenlijn spelen met een onzekere ploeg tegen snelle aanvallers? Pure zelfmoordtactiek", stelt Kieft. Hij vraagt zich hardop af of er niemand binnen de staf of selectie is die durft in te grijpen. "Loopt er dan niemand in de staf van Heitinga rond, of is er geen speler in de selectie die zegt: 'Trainer, misschien is dit een verkeerd idee'?"

Ook aan de rol van ervaren krachten binnen het team wordt getwijfeld. "Davy Klaassen en Steven Berghuis hebben hun mond onvoldoende geroerd waar Jordan Henderson vorig jaar als aanvoerder misschien wel bij de trainer zou zijn binnengestapt. Maar hoe kan Klaassen het accepteren dat hij de opbouw van achteruit moet verzorgen?', vraagt hij zich af. 'Die kwaliteiten heeft hij niet en nooit gehad."

Tot slot zet Kieft vraagtekens bij de betrokkenheid van technisch directeur Alex Kroes in de tactische keuzes van de club. "Waarom dan met Kroes? Je mag hopen dat hij zich niet met de tactiek bemoeit, maar als je Ajax ziet spelen, lijkt het wel of Kroes de tactiek bepaalt", sneert hij. "Heitinga kan beter een kop koffie drinken met voetbal- en Ajax-mensen als Danny Blind en Louis van Gaal."

Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Wim Kieft
