Kieft geeft Ajax transfertip: "Kan de Nederlandse top wel aan"

Wim Kieft had zondagavond in Studio Voetbal lovende woorden over Tjaronn Chery. De analist, zelf Europees kampioen van 1988, vindt de aanvoerder van NEC een uitstekende speler, maar vraagt zich af of hij niet méér uit zijn loopbaan had kunnen halen. Kieft denkt zelfs dat hij bij de top van Nederland kan spelen, waarmee hij doelt op Feyenoord, Ajax en PSV.

NEC verloor zondag met 1-0 van FC Utrecht door een doelpunt van Miguel Rodríguez. In de slotfase kreeg de Nijmeegse ploeg nog een uitgelezen kans op de gelijkmaker, maar Chery schoot een strafschop tegen de lat. "Hij wil ze er altijd wel heel mooi inschieten. Vaak doet hij dat ook. Hij heeft een weergaloze trap. Die jongen is 38 jaar (37, red.) en heeft een hele lange carrière achter de rug. Hij heeft vier jaar in Israël gespeeld en ook nog in China. Wat een goede voetballer is dat", zei Kieft.

De oud-spits, die zes keer kampioen van Nederland werd, vroeg zich vervolgens af of Chery niet op een hoger niveau had kunnen spelen. "Ik denk dat hij de Nederlandse top wel aankan", reageerde tafelgenoot Pierre van Hooijdonk. Ondertussen klinkt er vanuit de NEC-aanhang stevige kritiek. Op sociale media schrijven fans onder meer: "Chery bedankt!", "Chery mag wel vanaf de bank starten, want zijn krediet raakt op", "Geen penalty’s meer voor jou", "Hij speelt al weken slecht" en "Het is verleden tijd, want hij verprutst alles".

Chery kende in het buitenland grote successen. Hij werd drie keer op rij kampioen van Israël met Maccabi Haifa en won ook twee keer de Israëlische Super Cup. In 208 wedstrijden voor die club was hij goed voor 56 doelpunten en 45 assists. Na een seizoen in België keerde Chery afgelopen zomer terug naar NEC, waar hij tekende tot medio 2028. In tien competitiewedstrijden dit seizoen kwam hij tot drie goals en twee assists. NEC staat momenteel achtste in de Eredivisie met vijftien punten.