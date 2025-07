Kieft haalt Ajacied door mangel: "Daar heb je ook pilletjes voor"

Kieft reageert op de vraag of Weghorst komend seizoen de eerste spits van Ajax moet worden: "Het is natuurlijk moeilijk vol te houden als Brobbey de ballen er niet inschiet. Dan kan je niet tegen Weghorst blijven zeggen: je kan alleen maar als supersub spelen." Michel van Egmond haakt daar met een kwinkslag op in: "Hij was weer emotioneel geworden, geloof ik, hè. Word je daar moe van?" Kieft antwoordt droog: "Ja, hij is de hele dag emotioneel... Daar heb je ook pilletjes voor, hè." Waarop Van Egmond grapt: "Hij kan ook op yoga gaan!"

Weghorst gaf vorige week in een interview met Ajax TV aan dat hij nog altijd worstelt met het teleurstellende einde van het seizoen, waarin Ajax naast het kampioenschap greep: "Het was, en is, gewoon heel lastig. Zeker in de vakantieperiode. Uiteindelijk kun je dat dan van je af zetten. Het heeft best wel eventjes geduurd en nog steeds wel", besloot de spits.