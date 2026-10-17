Kieft haalt uit naar Ajax-tweetal: "De opwinding is overdreven"

Wim Kieft ziet een groot verschil tussen Feyenoord en Ajax. Waar de Rotterdammers in dezelfde week met 3-2 wonnen van Como, verloor Ajax met 2-1 van Hajduk Split in de Conference League. Volgens de oud-international moet het contrast tussen beide ploegen hard aankomen in Amsterdam.

Kieft stelt in zijn column in De Telegraaf dat Feyenoord momenteel het aantrekkelijkste voetbal speelt. "Het is weleens anders geweest. Vorig seizoen nog, maar het leukste voetbal wordt momenteel toch echt in Rotterdam gespeeld. Het contrast tussen Feyenoord en Ajax moet toch echt veel pijn doen in Amsterdam." De columnist ziet bovendien veel mogelijkheden voor de huidige selectie van Feyenoord. Daarbij wijst hij op verschillende jonge spelers die zich verder kunnen ontwikkelen. "Met jonge spelers als Anis Hadj Moussa – hij is nog steeds maar 24 jaar – en Zechiël, Luciano Valente en Givairo Read zit er nog veel perspectief in deze spelersgroep."

De stemming rond beide clubs was aan het begin van het seizoen nog heel anders. Feyenoord speelde in de eerste vier wedstrijden twee keer gelijk, terwijl het vertrouwen in Ajax juist toenam. De Amsterdammers haalden meerdere grote namen en boekten goede resultaten in de voorronde van de Conference League. Kieft merkt echter op dat het positieve gevoel inmiddels is verdwenen. "Omdat er allemaal grote spelers werden gehaald door technisch directeur Jordi Cruijff en de resultaten in de voorronde van de Conference League goed waren. Het was toen ook leuk om naar te kijken. Maar die tijd ligt inmiddels alweer een tijdje achter Ajax."

Volgens Kieft liet Ajax tegen Hajduk Split een bijzonder zwakke indruk achter. De oud-international is daarnaast kritisch op Julian Brandt en Tolu Arokodare, die volgens hem te veel lof hebben gekregen. "Julian Brandt is te snel op het schild gehesen en de opwinding over Tolu Arokodare is overdreven geweest. Het is helemaal niet zo’n bijzondere spits. Tolu is groot en sterk, is met zijn fysiek sterk in de lucht, maar wat meevoetballen betreft, mankeert er nogal wat aan", aldus Kieft.