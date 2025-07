Kieft haalt uit naar handelswijze Ajax: "Het is allemaal zo laag"

Wim Kieft heeft in zijn nieuwste column voor De Telegraaf geen blad voor de mond genomen over Ajax. De oud-international is bijzonder kritisch op de manier waarop de club afscheid probeert te nemen van zeven spelers. Volgens Kieft wordt er ronduit respectloos met hen omgegaan.

Vorige week onthulde De Telegraaf dat Ajax niet verder wil met Chuba Akpom, Carlos Forbs, Borna Sosa, Kristian Hlynsson, Christian Rasmussen, Jay Gorter en Branco van den Boomen. Het zevental zou per app geïnformeerd zijn dat ze niet langer welkom zijn bij de trainingen van het eerste elftal. Zelfs het gebruik van de parkeerplaats zou hen zijn ontzegd.

"Het is allemaal zo laag. Het zijn spelers met doorlopende contracten, met wie directeuren en trainers van Ajax met hun volle verstand in zee zijn gegaan", schrijft Kieft in zijn column. "Je moet ze gewoon met respect blijven behandelen. Het gaat allemaal onder de vlag van Ajax, maar het zijn de mensen bij Ajax zoals technisch directeur Alex Kroes die zulke besluiten nemen en uitvoeren. Ajax is een goede en mooie club, maar de mensen die het daar in Amsterdam af en toe voor het zeggen hebben..."

Volgens Kieft hoort een club als Ajax dit soort situaties fatsoenlijk op te lossen, en is daar nu geen sprake van. "Dan kan er door de huidige beleidsbepalers wel gewezen worden naar de voormalige directeur Sven Mislintat, maar die heeft deze bannelingen gehaald als directeur van Ajax en dus moet je als opvolger je verantwoordelijkheid nemen."

De oud-spits denkt bovendien dat de werkwijze van technisch directeur Kroes ook binnen de selectie niet onopgemerkt blijft. "Hoe denk je dat in spelerskringen wordt gesproken over de handelswijze van Ajax? Heel negatief en het kan voor een principiële speler zomaar een reden zijn om niet voor Ajax te kiezen."