Kieft hard: "Farioli heeft gezorgd voor twee ontevreden spitsen"

"Weghorst staat bekend om zijn winnaarsmentaliteit, maar brengt voetballend veel te weinig", begint Kieft in zijn column voor De Telegraaf over de spits. Brobbey is echter ook niet in goede doen: "Vandaar kiest Farioli ongetwijfeld voor Brian Brobbey in de basis. Alleen voetbalt die zonder zelfvertrouwen."

De oud-voetballer vervolgt: "Hij kijkt alleen maar naar de kant in afwachting van het moment dat het bord met zijn rugnummer omhoog gaat. Hij speelt zo statisch, zo op kracht en wil de bal alleen nog maar in de voeten hebben. Brobbey kan het zelfs nauwelijks nog opbrengen om gebruik te maken van zijn snelheid en met sprints de ruimtes in de diepte te zoeken."

Kieft ziet dat het rendement van Brobbey laag is. "Weghorst vraagt zich af waarom Brobbey speelt. En Brobbey vraagt zich op zijn beurt af waarom hij iedere keer plaats moet maken voor Weghorst als die niets klaarspeelt als invaller", schrijft hij. Het zorgt volgens Kieft voor ontevredenheid bij beide spitsen.

"Op die manier heeft Francesco Farioli inmiddels voor twee ontevreden spitsen gezorgd bij Ajax. Van de buitenkant zou je zeggen: draai het eens om. Kijk of Weghorst het noodzakelijke rendement kan brengen. Iedere spits van Ajax moet in de Eredivisie toch gemakkelijk aan vijftien doelpunten komen", meent Kieft.