Ajax krijgt transfertip: "Er moet meer uit te halen zijn"
Kieft hard voor Ajacied: "Dat is het grootste drama natuurlijk"

bron: NOS Studio Voetbal
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft is zeer kritisch op de defensie van Ajax. De Amsterdammers verloren afgelopen weekend in eigen huis met 1-2 van Excelsior. 

Het was voor het eerst in de clubgeschiedenis dat Ajax in eigen huis verliest van Excelsior. "Het is tekenend voor de situatie waarin ze zitten", reageert Kieft in Studio Voetbal. "Je moet afwachten wat de invloed van Grim gaat zijn. Je kan hem nog niet afrekenen op dit. Het heeft vooral met kwaliteit te maken. Het was echt schrikbarend slecht."

Met name de defensie van de Amsterdammers moet het ontgelden. "De linksback (Gerald Alders red.), nou ja dat is een jeugdspeler, die laat ik even met rust. Maar die Gaaei kan er helemaal niets van", oordeelt Kieft. "Die heeft lang de tijd gehad, maar het is echt teveel. Het grootste drama is natuurlijk Sutalo."

De Kroatische verdediger leek onder Francesco Farioli weer opgebloeid, maar is dit seizoen weer zoals zijn eerste jaar bij Ajax. "Van Sutalo verwacht je leiderschap, maar dat heeft hij niet", meent Kieft. "Hij kan totaal niet opbouwen. Het is allemaal twijfel en dat zou hij niet moeten etaleren. Van hem mag je meer verwachten. Ze komen nu allemaal veel te veel kwaliteit te kort."

