Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
Kieft heeft advies voor Heitinga: "Doet wat een spits moet doen"

bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft vindt dat Ajax met Wout Weghorst eindelijk duidelijkheid moet creëren in de spitspositie. De oud-international is kritisch op de wisselvalligheid van vorig seizoen en pleit voor een vaste nummer negen. De twee doelpunten van Weghorst tegen Telstar helpen trainer John Heitinga daarbij een handje.

"Die twee doelpunten van Weghorst tegen Telstar maken het Heitinga gemakkelijk", begint Kieft. "Weliswaar lokt Weghorst veel kritiek uit door zijn manier van doen, dat overdreven toneelspel vaak, maar hij doet wat een spits moet doen en dat is scoren. Zeker bij Ajax. Laat hem een heel seizoen staan in de spits en Weghorst komt ook zeker aan twintig doelpunten."

Volgens Kieft is het belangrijk dat Ajax een duidelijke hiërarchie aanhoudt in de voorhoede. "Als je kiest voor een duidelijke hiërarchie, dan weet iedereen waar hij aan toe is en krijg je veel minder discussies in je club en daarbuiten. Zoals Ajax vorig seizoen ervoer onder Francesco Farioli, toen het veel ging over of Weghorst, of Brobbey", besluit hij in zijn column voor De Telegraaf.

Agenda
zo
17/08
Go Ahead Eagles
12:15
Ajax
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 1 5 3
3 FC Utrecht 1 4 3
4 AZ 1 3 3
5 Ajax 1 2 3
6 Feyenoord 1 2 3
7 PEC Zwolle 1 1 3
8 Go Ahead Eagles 1 0 1
Bekijk de hele stand
