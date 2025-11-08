Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Kieft heeft duidelijk advies voor Ajacied: "Dan stap je gewoon op"

Arthur
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © Pro Shots

Wim Kieft heeft in zijn column in De Telegraaf stevige kritiek geuit op de huidige situatie bij Ajax. Volgens hem ontbreekt er iemand met het gezag en de visie om de club weer richting te geven

"In de Johan Cruijff ArenA zouden ze nu allemaal dolgraag willen dat zich iemand met een grote auto bij de slagboom meldt. ‘Hallo, ik ben Johan Cruijff en kom schoon schip maken’. Zo iemand die overwicht heeft, iets kan neerzetten en mensen met kwaliteit weet te mobiliseren en meekrijgt om Ajax weer op de rails te zetten."

Kieft stelt dat juist dat soort leiderschap nu ontbreekt bij de Amsterdamse club. "Helaas voor Ajax is er geen tweede Johan Cruijff. Anders had nooit iemand besloten om een spelersmakelaar de sleutel te geven op technisch gebied." Volgens hem is Alex Kroes niet de juiste man voor de functie die hij bekleedt. "Alex Kroes is een makelaar en geen technisch directeur die een goede selectie kan samenstellen met de juiste trainer. Hij blijft toch een spelersmakelaar die spelers bij clubs onderbrengt en nu heeft hij spelers bij Ajax ondergebracht waarbij je je vraagtekens kan zetten."

Ook het aanblijven van Kroes na zijn aangekondigde vertrek vindt Kieft onbegrijpelijk. "Na het ontslag van Heitinga zei Kroes te willen opstappen bij Ajax. Toch blijft hij zitten omdat de organisatie dat verzocht. Maar als je echt wilt opstappen, dan stap je gewoon op."

Zet in op Ajax tegen FC Utrecht!

Ajax speelt zondagmiddag de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Ethan Butera

Butera koffers al gepakt bij Ajax? "Gaan zien wat er gebeurt"

0
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

'Ajax stelt voorlopig geen nieuwe trainer aan': "Zit een weeffout"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Danny Koevermans

Danny Koevermans oppert PSV-icoon bij Ajax: "Best een goede match"

0
Donny van de Beek

Zwaargeblesseerde Van de Beek vertelt: "Een fikse tegenslag"

0
Ron Jans langs de lijn bij FC Utrecht

FC Utrecht 'ongeïnteresseerd' in duel FC Porto: "Bezig met Ajax"

0
Kenneth Perez

Perez roept om ontslag Heitinga: "Er moet iets rigoureus gebeuren"

0
John Heitinga verontwaardigd

"Hij ligt in zijn ontwikkeling nu wel voor op John Heitinga"

0
Alex Kroes en John Heitinga

Alex Kroes krijgt waardering: "Dat is bij Ajax gewoon moeilijk"

0
Alfons Groenendijk

Groenendijk: "Iedereen wilde hem, maar hij speelt heel zwak"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 11 20 28
2 PSV 11 19 28
3 AZ 11 11 24
4 Ajax 11 6 20
5 FC Groningen 11 2 19
6 FC Utrecht 11 5 16
7 Sparta Rotterdam 11 -9 16
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd