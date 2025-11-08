Kieft heeft duidelijk advies voor Ajacied: "Dan stap je gewoon op"

Wim Kieft heeft in zijn column in De Telegraaf stevige kritiek geuit op de huidige situatie bij Ajax. Volgens hem ontbreekt er iemand met het gezag en de visie om de club weer richting te geven

"In de Johan Cruijff ArenA zouden ze nu allemaal dolgraag willen dat zich iemand met een grote auto bij de slagboom meldt. ‘Hallo, ik ben Johan Cruijff en kom schoon schip maken’. Zo iemand die overwicht heeft, iets kan neerzetten en mensen met kwaliteit weet te mobiliseren en meekrijgt om Ajax weer op de rails te zetten."

Kieft stelt dat juist dat soort leiderschap nu ontbreekt bij de Amsterdamse club. "Helaas voor Ajax is er geen tweede Johan Cruijff. Anders had nooit iemand besloten om een spelersmakelaar de sleutel te geven op technisch gebied." Volgens hem is Alex Kroes niet de juiste man voor de functie die hij bekleedt. "Alex Kroes is een makelaar en geen technisch directeur die een goede selectie kan samenstellen met de juiste trainer. Hij blijft toch een spelersmakelaar die spelers bij clubs onderbrengt en nu heeft hij spelers bij Ajax ondergebracht waarbij je je vraagtekens kan zetten."

Ook het aanblijven van Kroes na zijn aangekondigde vertrek vindt Kieft onbegrijpelijk. "Na het ontslag van Heitinga zei Kroes te willen opstappen bij Ajax. Toch blijft hij zitten omdat de organisatie dat verzocht. Maar als je echt wilt opstappen, dan stap je gewoon op."