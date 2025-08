Kieft: "Heel bijzondere dingen heeft hij bij Ajax niet laten zien"

"Als je zo’n bedrag krijgt voor een jongen van 19 jaar, moet je als club je handen dichtknijpen. Je moet bepaalde transfers ook in het juiste perspectief zien", begint de oud-voetballer in zijn column voor De Telegraaf. "Hato zie ik niet een soort Virgil van Dijk worden in de toekomst, eventueel een speler als Nathan Aké. Voor spelers van het kaliber Van Dijk en Frenkie de Jong worden veel hogere bedragen betaald door topclubs."

Volgens Kieft neemt Chelsea een gok. "Hato is een mandekker of een linksback, die bovendien nog aan het begin van zijn carrière staat. Heel bijzondere dingen heeft hij bij Ajax ook nog niet laten zien en dan moet je concluderen dat dit voor zowel hem als voor Ajax een prima deal is. Want hoe hij het bij Chelsea ook gaat doen, je weet dat als je zo binnenkomt, je op z’n minst altijd weer bij een club als Bournemouth kan voetballen, om even een voorbeeld te noemen."