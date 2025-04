Kieft hekelt Ajacied: "Zeg gewoon dat je klaar met hem bent"

In KieftJansenEgmondGijp blikt Kieft terug op de uitzending van ESPN. "Ik vond het wel een goede uitzending met Aad de Mos, Henk ten Cate en die vreselijke… Hoe heet die jongen van Ajax? Jezus, man”, begint de voormalig spits over Beuker. “Het ging over Simon Tahamata en je zag hem denken: ‘Wat mag ik zeggen, wat mag ik niet zeggen?’ Er kwam geen antwoord. Zeg dan gewoon dat je klaar bent met Simon Tahamata en dat je er geen zin in hebt, hoe kut dat antwoord ook is."

René van der Gijp stoort zich er vaker aan. “Alle mensen op die posities, zoals Marijn Beuker en Alex Kroes, moeten gewoon niet op tv verschijnen, want ze zeggen toch niets. Vanuit hun functie kunnen ze niets zeggen", beseft de analist. "Blijf dan weg!