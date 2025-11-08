Kick-off
'Naam De Boer zingt rond bij Ajax': "Zou ik heel plausibel vinden"
Kieft: "Hij kan het niet maken om Heitinga op te volgen bij Ajax"

Joram
bron: De Telegraaf
Wim Kieft
Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft ziet in Ron Jans een geschikte opvolger van John Heitinga bij Ajax. Toch denkt de oud-spits dat de huidige trainer van FC Utrecht het niet kan maken om op dit moment naar Amsterdam te verkassen. Volgens Kieft heeft Jans in het verleden bewezen dat hij de rust kan terugbrengen bij clubs in zwaar weer, wat hem tot een logische kandidaat maakt.

"Bijna onvermijdelijk valt de naam van Jans, een oudere trainer met ervaring", begint Kieft in zijn column in De Telegraaf. "Bij al zijn clubs in de subtop zoals FC Groningen, FC Twente en FC Utrecht heeft hij rust gebracht in woelige tijden. Maar na zijn tirade over de slechte behandeling van Heitinga in de media kan hij het niet maken om Heitinga op te volgen."

Kieft vindt bovendien dat Jans te gemakkelijk de schuld bij de media legt. "Kritiek op trainers is van alle tijden. Het hoort erbij en daarvoor worden toptrainers meer dan voldoende gecompenseerd met salaris en ruime afkoopsommen bij ontslag." Toch denkt Kieft dat veel trainers ondanks het rumoer maar al te graag de kans zouden grijpen om Ajax te leiden. "Uiteindelijk staan ze allemaal in de rij om Heitinga te vervangen, zonder dat ze enig idee hebben wat het is om hoofdtrainer te zijn bij een topclub als Ajax."

