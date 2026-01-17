Kick-off
Verweij ontkracht Ajax-gerucht: "Kennelijk is dat niet gebeurd"
Kieft: "Ik kende ze niet goed toen ze me uit de penarie hielpen"

Tom
bron: de Volkskrant
Een glimlachende Wim Kieft
Een glimlachende Wim Kieft Foto: © BSR Agency

Wim Kieft verkeerde langere tijd in een moeilijke periode. De analist had onder meer een alcohol en drugsverslaving en schulden. In gesprek met De Volkskrant vertelt hij over de mensen die hem hebben geholpen. 

Kieft krijgt de vraag of hij de voorkeur geeft aan Michel van Egmond of Rob Jansen. "Kan ik niet tussen kiezen", reageert hij. "Ik kende ze helemaal niet goed toen ze me elk op hun eigen manier uit de penarie hielpen. Rob kwam ik tegen in Scheveningen in 2014. Ik weet nog precies waar ik liep: bij het casino. Waarom weet ik niet meer. Ik was aan van alles verslaafd, maar niet aan gokken. Rob vroeg hoe het ging. Ik vertelde een beetje over de problemen. Heeft Rob zijn advocaten en fiscalisten ingezet om te helpen die schulden af te lossen. Dat is natuurlijk enorm lief."

"Michel vroeg als ik buiten stond te roken bij Voetbal Inside weleens of we een boek konden maken", gaat hij verder. "Ik wees het eerst af. Maar ik kon het geld goed gebruiken, en Michel schreef het geweldig op. Hij perste er zelfs nog een tweede boek uit."‘

"In het begin was ik erg afhankelijk van ze, nu zijn die vriendschappen gelukkig meer in evenwicht. In de podcast die we maken (KieftJansenEgmondGijp, red.) hebben we allemaal een aandeel. Het loopt goed, 200 duizend luisteraars, dat schijnt heel veel te zijn. Het komt vooral doordat René van der Gijp erbij zit, denk ik. Die is enorm populair. We dissen allemaal oude verhalen op die we al honderd keer verteld hebben. Daar moeten we toch steeds weer vreselijk om lachen."

