Kieft keihard: "Je moet bijna levensmoe zijn, wil je daarin stappen"

Wim Kieft heeft de selectie van Ajax in zijn column voor De Telegraaf gefileerd. Hij is totaal niet te spreken over wat er op dit moment rondloopt in Amsterdam.

"Mika Godts is een talent en moet nog bewijzen of hij wel of niet goed genoeg is', schrijft de voormalig spits. "Bertrand Traoré geeft vaker niet dan wel thuis. Met Wout Weghorst wil je niet beginnen in de spits. Met Brian Brobbey wel, maar die scoort niet."

"Steven Berghuis is allang niet meer de aanvaller van Feyenoord en zijn eerste seizoen bij Ajax", gaat hij verder. "Hij raakt op leeftijd, is blessuregevoelig en wispelturiger dan ooit. Berghuis wordt niet beter."

'In de achterhoede zijn Jorrel Hato en Youri Baas niet veel meer dan talenten. De backs zijn matig en met Josip Sutalo kan je nooit tegen de middenlijn verdedigen en dan staat er een keeper van 41 jaar. Je moet bijna levensmoe zijn, wil je daarin stappen", besluit hij.