Kieft keihard over Ajax-transfer: "Is gedoemd om te mislukken"
De miljoenentransfer van Sean Steur naar Newcastle United blijft de tongen losmaken. Waar Ajax een fraaie transfersom incasseert en de middenvelder een lucratieve stap maakt, vreest Wim Kieft dat de overstap sportief weleens verkeerd kan uitpakken voor het achttienjarige talent.
"Alle partijen blij, maar hier wordt een hoop kapot gemaakt. Sean Steur voorop. Hij is een talent, een groot talent, maar daarmee is alles gezegd. Vorig seizoen brak hij door, kwam 25 wedstrijden in actie, scoorde eenmaal en gaf twee assists. Hij is misschien drie keer opgevallen en twee keer beslissend geweest. Dan heb je nog zoveel te bewijzen bij Ajax en in de Eredivisie", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.
"Steur is gedoemd te mislukken bij Newcastle United, omdat het daar niet alleen gaat om hoe goed je met een balletje bent", vervolgt de oud-international. "Hij is een leuke voetballer, maar in de Premier League draait het voor een groot deel ook om fysiek, snelheid en duelkracht. Met die facetten had Steur al moeite bij Ajax."
Volgens Kieft had de middenvelder er beter aan gedaan om nog enkele seizoenen in Amsterdam te blijven. "Wat heb je dan als tiener te zoeken bij Newcastle United? Steur is ook geen Lionel Messi, Ronaldo of Kylian Mbappé. Had jezelf nog twee of drie seizoenen gegund om je te ontwikkelen bij Ajax in de Eredivisie. Dan zou iemand als Steur altijd nog een prachtige transfer kunnen maken en financieel een slag kunnen slaan."
Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"
Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"
Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"
'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"
Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"
Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."
Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"
Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Mokio en Brandt schieten stroef Ajax voorbij tien man PEC Zwolle
'Nieuw miljoenenbod voor Mika Godts onderweg naar Amsterdam'
Mika Godts haakt af in warming-up, Eredivisie-debuut voor talent
'Jordi Cruijff zorgt voor verdeeldheid': "Te veel korte termijn"
Opstelling Ajax bekend: basisdebuut voor aanwinst Ter Stegen
Míchel Sanchez zorgt zondag tegen PEC voor unieke reeks bij Ajax
Brandt overtuigd door Ajacied: "Ik zag het vuur in zijn ogen"
Bruggink lyrisch over Ajacied: "Écht een waanzinnig goede speler"
Cruijff geprezen voor Ajax-transfers: "Hij heeft iets bijzonders"
Ten Hag kritisch op situatie bij Ajax: "Grotendeels verdwenen"
Waterreus prijst Ajax-aanwinst: "Dit is absolute wereldklasse"
Theo Janssen lacht: "Dat was het verhaal toen hij bij Ajax kwam"
Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"
Míchel Sanchez drukt stempel: "Veelzeggend hoe hij met Mokio omgaat"
Verweij: "Plaatst hij dat zijn buurjongen heeft getekend bij Ajax..."
De Boer over transfertarget Ajax: "Er is wat mis met die jongen"
Abdalla kijkt ogen uit bij Ajax: "Gewoon Champions League-niveau"
Voetbalprominenten voorspellen: hier eindigt Ajax dit seizoen
Vahle: "Opvallend dat zij niet genoemd worden als titelfavoriet"
Ajax-talent: "Het maakt mij geen ene reet uit waar ik speel"
Vivianne Miedema wijst naar Ajax: "Cruijff moet dit niet doen"
Ronald de Boer lyrisch over Ajacied: "Een soort Jude Bellingham"