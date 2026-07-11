Kieft keihard over Ajax-transfer: "Is gedoemd om te mislukken"

De miljoenentransfer van Sean Steur naar Newcastle United blijft de tongen losmaken. Waar Ajax een fraaie transfersom incasseert en de middenvelder een lucratieve stap maakt, vreest Wim Kieft dat de overstap sportief weleens verkeerd kan uitpakken voor het achttienjarige talent.

"Alle partijen blij, maar hier wordt een hoop kapot gemaakt. Sean Steur voorop. Hij is een talent, een groot talent, maar daarmee is alles gezegd. Vorig seizoen brak hij door, kwam 25 wedstrijden in actie, scoorde eenmaal en gaf twee assists. Hij is misschien drie keer opgevallen en twee keer beslissend geweest. Dan heb je nog zoveel te bewijzen bij Ajax en in de Eredivisie", schrijft Kieft in zijn column in De Telegraaf.

"Steur is gedoemd te mislukken bij Newcastle United, omdat het daar niet alleen gaat om hoe goed je met een balletje bent", vervolgt de oud-international. "Hij is een leuke voetballer, maar in de Premier League draait het voor een groot deel ook om fysiek, snelheid en duelkracht. Met die facetten had Steur al moeite bij Ajax."