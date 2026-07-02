Kieft kiest ideale trainer voor Nederlands elftal: "Voor mij..."

Ricky van Wolfswinkel en Wim Kieft zien Pep Guardiola niet als de ideale nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Beiden zouden liever kiezen voor een Nederlandse trainer.

Van Wolfswinkel begrijpt de aantrekkingskracht van Guardiola, maar zou zelf een andere keuze maken. "We zouden het allemaal wel willen zien. Alleen ik denk oprecht dat we in het Nederlandse trainersgildes goede trainers hebben en dat we daarbij moeten blijven. Neemt niet weg dat ik heel nieuwsgierig zou zijn naar wat Guardiola met het Nederlandse voetbal zou doen."

Ook Kieft ziet een betere kandidaat voor Oranje. "Voor mij Arne Slot. Guardiola wil toch niet." Slot wordt al langer genoemd als de belangrijkste kandidaat om Ronald Koeman op te volgen. Ook Rafael van der Vaart sprak eerder zijn voorkeur uit voor de voormalig Liverpool-trainer en zou Winston Bogarde graag als assistent aan zijn staf toevoegen.